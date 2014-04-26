Эксперт объяснил, почему Путин не выдаст Украине Януковича

Президент России Владимир Путин не выдаст Украине беглого Виктора Януковича, потому что экс-глава нашего государства - один из самых ценных агентов РФ.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политический эксперт Евгений Жеребецкий.

"Януковича выдадут после того, как не будет Путина. Даже если будет решение международного уголовного суда, его не выдадут", - уверен политолог.

"И никакие санкции против России не помогут, потому что вся российская политика относительно Украины на протяжении последних 23 лет - спецоперация ФСБ и ГРУ. Один из их наиболее ценных агентов - Янукович. Поэтому не стоит надеяться, что они сдадут своего шпиона", - пояснил он.

Напомним, Россия продолжает называть Януковича "легитимным президентом" Украины и отказывается выдавать его нашей стране.

На родине экс-главу государства обвиняют в ряде преступлений, в частности, в организации массового убийства активистов Майдана в феврале этого года.

Больше ответов эксперта читайте в статье "Главреда": Євген Жеребецький: війна з Росією може закінчитися її розпадом і повним хаосом.