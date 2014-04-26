Харьковский суд отправил в СИЗО сепаратиста "Топаза"

Сегодня, 26 апреля, Киевский районный суд Харькова изменил меру пресечения сбежавшему из-под домашнего ареста сепаратисту Игнату Кромскому по прозвищу "Топаз", решив оставить его под стражей.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"Судья Светлана Колесник изменила меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога на 33 дня до 28 мая. Мы подадим апелляцию в течение 5 дней", - заявил адвокат Кромского Александр Шадрин.

Он отметил, что пока неясно, где будет находиться его подзащитный - в Харьковском или Полтавском СИЗО.

Обратим внимание, что харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Напомним, "Топаза" милиция задержала за участие в штурме 1 марта Харьковской ОГА. Суд посадил его под домашний арест на два месяца.

Позже, 6 апреля, сепаратист снял электронный браслет слежения и убежал. 16 апреля милиция объявила Кромского в розыск.

В пятницу, 25 апреля, Кромского в Донецке задержали сотрудники СБУ.