Ходорковский поищет деньги украинских коррупционеров, а в Донецке сепаратисты не пустили его в ОГА

В субботу, 26 апреля, в Харьков приехал бывший российский олигарх и экс-политзаключенный Михаил Ходорковский, который заявил о готовности помочь с возвращением в Украину денег, полученных коррупционным путем.

Об этом он сказал на встрече с бизнесом в рамках конгресса "Россия - Украина: диалог", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Будет интерес - готов помочь с механизмом, который уже существует, и готов помочь довести тему до конца. Но я могу помочь извне, я не могу помочь с формированием запросов от здешних правоохранительных органов. Я не могу помочь с тем, чтобы ваши правительственные чиновники выполнили свою часть работы... Довести эту тему, хотя бы в Швейцарии до конца - реально. Давайте попробуем", - сказал.

По его мнению, для Украины вопросы борьбы с коррупцией - это вопрос национального выживания.

"Для Украины вопрос борьбы с коррупцией - это вопрос национального выживания... Если кого-то интересует украинское национальное государство, об этой части проблемы нужно помнить", - сказал Ходорковский.

Он также отметил, что "репатриация" денег в отличие от ареста счетов требует большего времени и системности.

"Серьезные взятки банкнотами не дают, их дают переводом на счета. А это означает, что те люди, которые дают или берут, находящихся под риском ареста счетов. Сейчас счета арестовывают на "раз". Это очень просто и очень реально. И это очень серьезная угроза для любого коррупционера. Арестовать деньги, чтобы больше не хотелось - это очень быстро, репатриировать их обратно дело не такая быстрая... это трудно, но реально.

По его мнению, такой работой на уровне государства системно мог бы заниматься антикоррупционный комитет.

А сегодня, 27 апреля, Ходорковский приехал в Донецк, однако местные сепаратисты не пропустили его в здание захваченной обладминистрации, сообщают Новости Донбасса

Экс-руководителя ЮКОСа назвали незваным гостем и даже предателем.

Протестующие заявили Ходорковскому, что "у нас работает российское СМИ, и можете без проблем узнать все, что происходит на Донбассе. Чтобы не было эксцессов и нюансов, покиньте территорию".

Ранее "Главред" сообщал, что Ходорковский считает: президент РФ Владимир Путин мстит Украине за личную обиду, а не решает стратегические задачи России.

Видео: Новости Донбасса