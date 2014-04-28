На Кернеса совершено покушение: он серьезно ранен

В понедельник, 28 апреля, около 12.00 на городского главу Харькова Геннадия Кернеса было совершено покушение неизвестным.

В данный момент медики борются за его жизнь, сообщает УНИАН.

Как рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета, сейчас Кернес находится в больнице скорой и неотложной помощи, его оперируют, врачи борются за его жизнь

К этому времени не удалось выяснить точные обстоятельства происшествия, но известно, что Кернесу стреляли в спину.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 марта Кернес пришел на площадь Свободы, где хотел выступить перед собравшимися пророссийскими харьковчанами. Однако слушать его никто не стал и бросили в него бутылку с зеленкой.