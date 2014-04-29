ЕС о покушении на Кернеса: спираль насилия в Украине подрывает работу государства

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон отреагировала на покушение на жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса и похищение наблюдателей ОБСЕ в Славянске, заявив, что в Украине "спираль насилия и запугивания подрывает нормальное функционирование законных государственных институтов".

Об этом говорится в заявлении Эштон, распространенном сегодня, передает УНИАН.

"Сегодня мы добавили 15 имен в список тех, кто попадет под санкции за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Я встревожена ситуацией с ухудшением безопасности в восточной Украине", - говорится в заявлении.

"Спираль насилия и запугивания подрывает нормальное функционирование законных государственных институтов. Ряд людей были убиты, ранены, подвергались пыткам или были похищены в последние несколько дней. Я особенно осуждаю стрельбу в мэра Харькова Геннадия Кернеса вчера и задержания военных наблюдателей из государств-участников ОБСЕ в Славянске вооруженными сепаратистами в прошлую пятницу", - сказала Эштон.

Она добавила, что все лица, которые все еще незаконно задерживаются вооруженными группами в восточной Украине, должны быть немедленно освобождены.

По ее убеждению, указанные выше события противоречат Женевским договоренностям, которые должны были помочь Украине преодолеть конфликт, который разгорелся в восточных областях страны.

"Я поздравляю конкретные действия, предпринятые правительством Украины в этой связи, в частности, обязательства укрепить полномочия регионов и предоставить особый статус русскому языку, начало подготовки закона об амнистии для тех, кто добровольно сдаст оружие", - подчеркнула Эштон.

"Я призываю Россию сделать сейчас конкретные действия в поддержку Женевского соглашения", - добавила она.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера, 28 апреля, неизвестные злоумышленники совершили покушение на жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса.

До этого в Украине также произошло резонансное происшествие - террористы в Славянске захватили в заложники военных инспекторов ОБСЕ.