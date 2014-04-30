Писатель Щербак: Путин ведет этническую войну против украинцев

Экс-посол Украины в США, известный писатель и общественный деятель Юрий Щербак считает, что президент России Владимир Путин ведет циничную войну против Украинского государства. Эта агрессия имеет все признаки этнической войны, которую могут остановить выборы президента.

Об этом дипломат заявил на пресс-конференции сообщает Укринформ.

"Это абсолютно понятно, что он (Путин. – Ред.) не остановится, как остановился в Крыму, в двух областях. Есть план уничтожения украинской государственности. А в принципе ведется ужасная этническая война против украинцев. Если украинцев убивают за украинский язык, за то, что они ходят с флагами украинскими, - это самый страшный вид войны, это этническая война. То, что сегодня делает Россия - это преступление перед человечеством, потому что существуют международные конвенции", - подчеркнул Щербак.

Писать подчеркнул, что нельзя подыгрывать планам Путина и отказываться от выборов, которые Россия изначально не намерена была признавать.

"Мы не можем исходить из ситуации "что будет, если". Несмотря на то, что две области (Донецкая и Луганская. - Ред.) будут в полном хаосе, выборы должны состояться, потому что не могут две области - два очага агрессивного антиукраинского сепаратизма - диктовать всему украинскому народу свою волю. Мы должны противопоставить свою волю. И у нас должен быть легитимно избранный нами президент", - сказал дипломат.

Ранее "Главред" сообщал, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может признать выборы президента Украины, назначенные на 25 мая.

"Зависит от того, что им будет предшествовать и как они пройдут", - сказал Рябков.