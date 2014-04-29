Россия заявила, что может признать выборы президента Украины: смотря, как пройдут

В Министерство иностранных дел России не исключают, что РФ признает выборы президента Украины, назначенные на 25 мая.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время онлайн-интервью на сайте "Газета.Ru".

"Зависит от того, что им будет предшествовать и как они пройдут", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, признает ли Россия выборы в Украине 25 мая.

Ранее сообщалось, что в конце февраля Верховная Рада Украины отстранила Виктора Януковича от власти и назначил внеочередные президентские выборы на 25 мая.

Обратим внимание, в середине апреля президент РФ Владимир Путин намекнул, что не признает выборы, поскольку в Украине, по его словам, есть "действующий президент".