Россия заявила, что может признать выборы президента Украины: смотря, как пройдут

В МИД РФ рассказали, признает ли Россия выборы в Украине.
В Министерство иностранных дел России не исключают, что РФ признает выборы президента Украины, назначенные на 25 мая.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время онлайн-интервью на сайте "Газета.Ru".
"Зависит от того, что им будет предшествовать и как они пройдут", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, признает ли Россия выборы в Украине 25 мая.
Ранее сообщалось, что в конце февраля Верховная Рада Украины отстранила Виктора Януковича от власти и назначил внеочередные президентские выборы на 25 мая.
Обратим внимание, в середине апреля президент РФ Владимир Путин намекнул, что не признает выборы, поскольку в Украине, по его словам, есть "действующий президент".