Митинга за единую Украину в Донецке не будет: милиция попросила закрыть парк

среду, 30 апреля, в Донецке не состоится новый митинг за единую Украину, потому что городские власти закрыли городской парк культуры и отдыха им. Щербакова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Донецкого горсовета сообщают "Новости Донбасса".

В Донецкий горсовет поступил ряд уведомлений от политических партий, общественных организаций и инициативных групп граждан о проведении массовых мероприятий на территории города.

"Одним из них является митинг-концерт "За единую Украину", анонсированный на 30 апреля 18.00 в парке культуры и отдыха им. Щербакова. Принимая во внимание официальное письмо Донецкого горуправления ГУ МВД, поступившее в горсовет 30.04.2014, о том, что во время проведения данного мероприятия возможны конфликтные ситуации и массовые нарушения общественного порядка, было принято решение о закрытии городского парка культуры и отдыха им. Щербакова 30 апреля 12.00 до 23.00", - говорится в сообщении.

В мэрии отмечают, что "в связи с этим, проведение митинга-концерта 30 апреля 2014 года в парке Щербакова является невозможным".

Напомним, что двумя днями ранее в Донецке на участников митинга за единую Украину напали пророссийские боевики, вооруженные ножами, арматурой и палками. Пострадали около полутора десятков человек.