В Донецке экстремисты с криками "Россия!" напали на марш за единство Украины

В Донецке участников марша за единую Украину атаковали люди с битами, в камуфляже и с георгиевскими лентами.

Об этом сообщает "Остров".

Мирное шествие за единую Украину проходило по центральным улицам Донецка. В какой-то момент движение шествия преградили люди в камуфляже.

Слышны звуки, похожие на выстрелы, и какие-то взрывы.

Люди с украинской символикой рассеялись. Началась драка, люди разбежались во дворы. Их догоняют и бьют.



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"Россия, Россия", - кричат нападавшие со щитами.

По словам очевидцев, "точно есть раненные, их затаскивали во дворы".

"По улице поехали автозаки. Милиция перекрыла движение по улице Артема, начиная от "Донецк-сити", - сообщают свидетели.



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По улице идут группы молодых людей с битами и арматурой в руках.

Часть из них окружили девушку и начали требовать предъявить паспорт, но потом пропустили ее.

Фото: "Остров", "Новости Донбасса"