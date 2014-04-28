В Донецке экстремисты с криками "Россия!" напали на марш за единство Украины

В Донецке люди с битами атаковали участников марша за единство Украины.
Об этом сообщает "Остров".
Мирное шествие за единую Украину проходило по центральным улицам Донецка. В какой-то момент движение шествия преградили люди в камуфляже.
Слышны звуки, похожие на выстрелы, и какие-то взрывы.
Люди с украинской символикой рассеялись. Началась драка, люди разбежались во дворы. Их догоняют и бьют.
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"Россия, Россия", - кричат нападавшие со щитами.
По словам очевидцев, "точно есть раненные, их затаскивали во дворы".
"По улице поехали автозаки. Милиция перекрыла движение по улице Артема, начиная от "Донецк-сити", - сообщают свидетели.
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По улице идут группы молодых людей с битами и арматурой в руках.
Часть из них окружили девушку и начали требовать предъявить паспорт, но потом пропустили ее.
Фото: "Остров", "Новости Донбасса"