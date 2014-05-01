У Путина признали: результаты "референдума" в Крыму сильно завышены

Советники Владимира Путина подсчитали – результаты "референдума" в Крыму о присоединении к России серьезно завышены.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ.

По данным ведомства, за присоединение к РФ проголосовали 50-60% крымчан при явке 30-50%.

Обзор был подготовлен членом Совета Евгением Бобровым, руководителем сети "Миграция и право" ПЦ "Мемориал" Светланой Ганнушкиной и адвокатом Сети Ольгой Цейтлиной по результатам посещения городов Симферополь и Севастополь в период с 15 по 18 апреля, встреч с должностными лицами органов государственной власти, духовенства, журналистами, общественными деятелями, адвокатами, правозащитниками и гражданами.

"По мнению практически всех опрошенных специалистов и граждан:

- подавляющее большинство жителей Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России (явка 50-80 %), в Крыму по разным данным за присоединение к России проголосовали 50-60 % избирателей при общей явке в 30-50 %;

- жители Крыма голосовали не столько за присоединение к России, сколько за прекращение, по их словам, "коррупционного беспредела и воровского засилья донецких ставленников". Жители же Севастополя голосовали именно за присоединение к России. Опасения перед незаконными вооруженными формированиями в Севастополе были больше, чем в других районах Крыма", - говорится в обзоре.

Напомним, согласно опубликованным ранее "официальным" результатам этого "референдума", явка в Крыму (без учета Севастополя, где проводился отдельный опрос) составила 83,1% избирателей, и 96,77% из них якобы высказались за присоединение Крыма к России.