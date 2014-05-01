МИД Украины обеспокоен: в России разгул неофашистов, славят Гитлера и Сталина

МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с неонацистскими выступлениями в России, которые активизировались 1 мая.

Об этом говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства.

"В Украине глубоко обеспокоены многочисленными собраниями российских неонацистов, которые 1-го мая при полном попустительстве со стороны властей свободно и беспрепятственно маршировали улицами российских городов, выкрикивали отвратительные для всего цивилизованного мира расистские, шовинистические и ксенофобские лозунги", - в частности, отметили в МИДе.

"Глорификация Гитлера наряду с прославлением Сталина, тоталитарные идеологии, лозунги реваншизма, ксенофобии, нетерпимости, антисемитизма и великодержавного шовинизма – все эти опасные явления, развивающиеся в РФ на фоне преследования и подавления всех демократических проявлений в российском обществе, являются вызовом всему цивилизованному человечеству", - предупредила украинская сторона.

В МИД подчеркнули, что "Украина категорически осуждает разгул неофашистских движений в РФ и требует немедленного прекращения шовинистической истерии в российском информационном пространстве".

Напомним, ранее о "неонацистских" и радикальных движениях в Украине постоянно заявляли российские пропагандисты и представители власти РФ.

Вместе с тем, никаких доказательств своим обвинениям россияне привести не могли.