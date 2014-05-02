СБУ о сбитом под Славянском вертолете: это сделали иностранные военные

Во время антитеррористической операции, которую проводят украинские силовики под Славянском (Донецкая область), украинский военный вертолет был сбит высококвалифицированными иностранными военными специалистами, а не местными жителями.

Об этом сообщили в Антитеррористическом центре при СБУ.

"В ходе проведения антитеррористической операции под Славянском 2 мая несколькими пусками ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) был сбит военный вертолет ВС Украины. Указанное свидетельствует, что на территории проведения АТО действуют подготовленные, высококвалифицированные иностранные военные специалисты, а не местные мирные граждане, которые по свидетельству российского руководства имеют оружие, приобретенное в охотничьих магазинах", - заявили в СБУ.

Силовики сообщили, что один пилот вертолета погиб, один захвачен в плен.

Боевиками также был обстрелян вертолет МЧС, который прибыл на место с бригадой медиков для оказания помощи и эвакуации. В результате инцидента был ранен один из медиков.

По данным силовиков, поражение вертолета, который находился на аэродроме в городе Краматорск, имеет идентичные признаки.

"Его уничтожение по оценкам специалистов было осуществлено с расстояния более 1,5 км ракетой из противотанкового ракетного комплекса", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее лидер "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщил, что был сбит один вертолет, а украинские военные контролируют почти весь Славянск.