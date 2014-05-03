Путин выразил соболезнования семьям погибших в Одессе и не удержался от пропаганды

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Одессе в результате столкновений и пожара, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В то же время, он повторил тезисы российской пропаганды и заявил, что местные жители пострадали из-за "карательных действий киевских властей".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Между тем, ранее в МВД Украины сообщили, что большинство из 172 задержанных за участие в массовых беспорядках, которые прошли в Одессе вчера, 2 мая, являются гражданами России, а также жителями непризнанной республики Приднестровье.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 46 человек.