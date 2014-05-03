В ходе АТО в Краматорске погибли два человека, 12 госпитализированы

В Краматорске Донецкой области, где украинские силовики проводят антитеррористическую операцию, два человека получили смертельные ранения, 12 госпитализированы.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, передает УНИАН.

"По состоянию на 16.00 3 мая в ходе антитеррористической операции в Краматорске от огнестрельных ранений скончались два человека. Еще 12 человек с огнестрельными ранениями доставлены в лечебно-профилактические учреждения города", - сказано в сообщении.

До этого СМИ писали, что в ходе спецоперации в Краматорске погибли трое человек, а еще 17 ранены.

Ранее сообщалось, что в Краматорске от боевиков было освобождено здание городского управления СБУ, а также, благодаря тому, что спецназ отбил телецентр, восстановлено вещание украинских телеканалов.

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".