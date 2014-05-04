В Харькове сепаратисты проигнорировали запрет суда: вышли на митинг

В Харькове, несмотря на запрет суда, возле памятника Ленину на пл.Свободы проходит митинг пророссийских сепаратистов, посвященный памяти погибших во время массовых беспорядков в Одессе. В нем принимают участие порядка 500 человек.

Об этом пишет ZN,UA, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

На митинг вышли около полутысячи сепаратистов, в том числе так называемый "народный губернатор" Владимир Варшавский, участники движений "Юго-восток", "Боротьба", а также организаций "Трудовая Харьковщина", "Русская община Харькова" и другие.

Они приносят цветы к подножью памятника и зажигают свечи в память о погибших.

Участники акции держат в руках плакаты "Одесса - город герой!", "Краматорск, мы с тобой! Хунту долой!", "Одесса - хатынь 21 века", "Никакой федерализации, только в состав России!" и подобные.

Выступающие требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии в Одессе, среди которых, по их мнению, харьковские ультрас, а также бойкотировать президентские выборы 25 мая и провести референдум по федерализации и статусу русского языка.

Милиция, несмотря на запрет суда, не препятствует проведению митинга.

На пл.Свободы и прилегающих к ней улицах перекрыто движение транспорта. Станции метро "Университет" и "Госпром" не работают на вход и на выход.

Кроме вышесказанного напомним, ранее стало известно, что сегодня в Харькове массовые акции запрещены судом. Соответствующее решение в субботу, 3 мая, принял Харьковский окружной административный суд.