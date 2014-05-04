Активисты в Одессе идут снимать вывешенный экстремистами флаг РФ на Доме профсоюзов

В Одессе проукраинские активисты решили снять вывешенный ранее российскими экстремистами флаг России на здании Дома профсоюзов, в котором 2 мая произошел пожар и погибли десятки людей.

Об этом передает Hromadske TV.

Сообщается, что более тысячи проукраинских активистов двинулись от памятника Дюку Ришелье, где они собрались ранее, в направлении Куликова поля, на территории которого находится Дом профсоюзов.

Активисты поют гимн Украины.

Перед тем, как пойти к Дому профсоюзов, активисты общались с новым начальником управления МВД в Одесской области Иваном Катеринчуком.

Они заверил их, что фактам освобождения сепаратистов из-под стражи 4 мая будет дана правовая оценка, а все освобожденные снова будут задержаны.

После этого активисты решили пойти к Дому профсоюзов, чтобы снять флаг РФ, хотя решение было не единогласным и вызвало споры среди участников собрания.

Напомним, ранее стало известно, что на одесском здании Дома профсоюзов пророссийские экстремисты вывесили флаг России.