Антитеррористическая операция на Востоке Украины направлена исключительно против террористов и диверсантов, которые захватывают заложников и убивают людей.

Об этом заявил и.о. президента Украины Александр Турчинов в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы государства.

"Медленный ход Антитеррористической операции связан с тем, что мы хотим обеспечить безопасность граждан и не допустить жертв среди гражданского населения", - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на Востоке Украины.

"Мы готовы общаться с теми людьми на Востоке, которые готовы обсуждать свою позицию, но дискуссии с теми, кто поднимает и применяет оружие против граждан Украины, – невозможны", - подчеркнул он.

Турчинов также отметил, что власть отрабатывает изменения в Конституцию, которые направлены на децентрализацию власти, "чтобы регионы получили большую самостоятельность".

Также и.о. президента рассказал Меркель о подготовке Украины к выборам 25 мая.

По словам Турчинова, что цель власти – провести честные и прозрачные выборы.

"Реальные сложности могут быть лишь в Автономной Республике Крым, где выборы блокирует оккупационный контингент российских Вооруженных Сил", - сказал он.

Турчинов уточнил, что на границе с Крымом будут созданы дополнительные участки, "чтобы граждане Украины имели возможность проголосовать".

В свою очередь, Меркель подчеркнула, что Германия полностью поддерживает Украину и готова всячески помогать для урегулирования проблем.

Как известно, Россия пытается убедить мир, что нынешняя киевская власть якобы воюет против собственного народа и мирных "инакомыслящих".

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