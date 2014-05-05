В Одессе силовики предотвратили захват ОГА, штурма не было - эксперт

В Одессе силовики адекватно отреагировали на сведения о готовящемся штурме ОГА и усилили охрану здания.

Об этом сообщил эксперт группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своем Facebook.

"В Одессе силовики адекватно отреагировали на возможность штурма облгосадминистрации пророссийскими террористами. По предварительно поступившей информации, штурм ОГА намечался на 15.00", - сообщил он.

При этом эксперт отметил, что из здания был эвакуирован весь персонал.

"В экстренном порядке из ОГА был эвакуирован персонал. Также были прекращены занятия и эвакуированы дети из детсадов и школ в километровой зоне от ОГА", - сообщил Тымчук.

В самом же здании к отражению возможного штурма приготовились отряды Нацгвардии и подразделения антитеррора.

"Здание ОГА заняли и приготовились к отражению штурма подразделения антитеррора и Национальной гвардии", - резюмировал он.

По состоянию на 18:30 никаких данных о попытках штурма Одесской ОГА не поступало.

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