Побоище в Одессе: стали известны имена 36 погибших

В понедельник, 5 мая, были опубликован обновленный список погибших во время массовых столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов 2 мая, который состоит из 36 имен.

Об этом пишет "Думская.net".

Издание отмечает, что список составили сами одесситы, а в милиции и СБУ подтверждать имена и причины смертей пока отказываются, ссылаясь на тайну следствия.

Приводим список погибших:

1. Бирюков Андрей Васильевич, 1978 года рождения - огнестрел.

2. Жульков Александр Юрьевич, огнестрел.

3. Яворский Николай Анатольевич, огнестрел.

4. Петров Геннадий Игоревич, 1985 года рождения - огнестрел.

5. Бражевский Андрей Геннадьевич, 1987 года рождения - падение.

6. Папура Вадим Вадимович, 1996 года рождения - падение.

7. Заяц Игорь Леонидович, 1968 года рождения - падение.

8. Кущ Руслан Олегович, 1984 года рождения - падение.

9. Вареникина Анна Анатольевна, 1955 года рождения - отравление.

10. Калин Анатолий Андреевич, 1976 года рождения - отравление.

11. Никитенко Максим Алексеевич, 1982 года рождения - падение.

12. Острожнюк Игорь Евгеньевич, 1964 года рождения - падение.

13. Буллах Виктор Далхакович, 1956 года рождения - падение.

14. Иванов Игорь Владимирович, 1986 года рождения - огнестрел.

15. Маркин Вячеслав Владимирович, 1969 года рождения - падение.

16. Негатуров Вадим Витальевич, 1959 года рождения - ожоги.

17. Гнатенко Евгений Николаевич, 1952 года рождения - отравление газом.

18. Полулях Алла Анатольевна, 1962 года рождения - отравление газом.

19. Яковенко Ирина Владимировна, 1959 года рождения - отравление газом.

20. Кушнарёв Геннадий Александрович, 1975 года рождения - отравление газом.

21. Мишин Сергей Сергеевич, 1985 года рождения - отравление газом.

22. Пикалова Светлана Валерьевна, 1981 года рождения - отравление газом.

23. Коврига Николай Сергеевич, 1984 года рождения - отравление газом.

24. Садовничий Александр Кузьмич, 1954 года рождения - отравление газом.

25. Бригар Владимир Анатольевич, 1984 года рождения - отравление газом.

26. Никитюк Дмитрий Игоревич, 1974 года рождения - отравление газом.

27. Митчик Евгений Васильевич, 1983 года рождения - отравление газом.

28. Степанов Виктор Васильевич, 1948 года рождения - отравление газом.

29. Костюхин Сергей Николаевич, 1967 года рождения - отравление газом.

30. Новицкий Владимир Михайлович, 1944 года рождения - отравление газом.

31. Полевой Виктор Павлович, 1966 года рождения - отравление газом.

32. Бежаницкая Кристина Александровна, 1992 года рождения - отравление газом.

33. Ломакина Нина Ивановна, 1953 года рождения - отравление газом.

34. Кононов Александр Владиславович, 1959 года рождения - отравление газом.

35. Гнатенко Андрей Николаевич, 1989 года рождения - отравление газом.

36. Балабан Алексей Семёнович, 1982 года рождения - отравление газом.

По последним данным, в результате беспорядков 2 мая в Одессе погибли 46 человек: четверо были убиты на улицах города, остальные погибли во время пожара Дома профсоюзов.