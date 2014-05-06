Доклад Наливайченко в Раде по АТО: утечки информации из Генштаба нет

Во вторник, 6 мая, в Верховной Раде, где проходит закрытое заседание, выступают украинские силовики, которые докладывают о ходе антитеррористической операции на востоке Украины. Уже выступили глава Минбороны Владимир Коваль и СБУ – Валентин Наливайченко.

Об этом на своей странице Facebook сообщает нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.

По его словам, председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что утечки информации из Генштаба Вооруженных сил нет.

Кроме того, глава украинской спецслужбы заметил, что руководителей силовиков сменить легко, но как сменить силовиков – тот еще вопрос.

Ранее "Главред" сообщал, что выступающий в Раде глава Минбороны Михаил Коваль рассказал о ходе антитеррористической операции.

"Мы ведем АТО не против городов и сел, а против подразделений террористов, поэтому наши действия носят точечный характер", - заявил министр.