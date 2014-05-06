"Референдум" сепаратистов на Донбассе опасен, есть один способ его не допустить - эксперт

Незаконный "референдум о независимости", который пророссийские сепаратисты хотят провести в Донецкой и Луганской областях, опасен для украинского государства. В то же время, единственный способ предотвратить его - продолжить антитеррористическую операцию на востоке Украины.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразила координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Эксперт, в частности, рассказала о незаконности "референдума".

"Проведение референдума 11 мая в Донецкой и Луганской областях готовится с еще большими нарушениями, чем в Крыму (в результате чего полуостров был аннексирован Россией - ред.), всех норм, подходов и стандартов организации волеизъявления. Нет никакого нормативно-правового акта, даже локального уровня, как это было в Крыму, относительно организации референдума. Представители вооруженных группировок сегодня по факту шантажируют работников районных администраций, директоров школ, пытаясь повлиять на них и заставить предоставить помещения для проведения голосования 11 мая", - отметила Айвазовская.

"Отсутствуют какие-либо правовые основания для того, чтобы этот референдум был признан в Украине или за ее пределами. Тем не менее, мы понимаем, что использовать результаты референдума как политический аргумент могут наши восточные соседи для эскалации конфликта, в том числе вооруженного вмешательства", - предупредила она.

Потому, по мнению эксперта, "переживать из-за этого референдума нужно, и переживать серьезно". "Украина должна предпринять все возможные меры, чтобы не допустить проведения этого псевдореферендума. Потому что результат, сфальсифицированный и сманипулированный, будет использован против государства Украина", - пояснила представитель "ОПОРы".

"Предотвратить проведение референдума можно только путем осуществления эффективной антитеррористической операции. Иных методов по факту нет. Кроме того, нужна качественная информационная кампания среди местного населения о недопустимости участия в таком референдуме, потому что его последствия (не правовые, а политические) могут непосредственно повлиять на жизнь каждого гражданина этого региона", - добавила Айвазовская.

Напомним, сепаратисты, совершившие вооруженные захваты админзданий в областных центрах и ряде городов Донецкой и Луганской областей, намерены провести 11 мая "референдум" о независимости этих регионов.