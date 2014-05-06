Рада не смогла назначить консультативный референдум и закрылась

Верховной Раде не хватило голосов для принятия закона о проведении всенародного консультативного референдума-опроса по актуальным вопросам.

Об этом сообщил народный депутат Александр Бригинец в своем Facebook.

"За референдум – 154. Не прошло. Слава Богу", - отметил он.

Перед голосованием Бригинец написал, что "популистские" вопросы референдума не поддерживают фракции "Свободы", "УДАРа" и СЭУ.

"Близкая мне позиция и у "Свободы", и у "УДАРа", и у СЭУ, так что популизм референдума, скорее всего, не пройдет", - писал он.

В то же время депутат отметил, что референдум все-таки нужен.

"Его надо проводить, но не во время войны!", - считает Бригинец.

После провала назначения "референдума" сегодняшнее заседание Верховной Рады было закрыто.

Напомним, 30 апреля перед заседанием Кабмина премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство рассмотрит законопроект о проведении общенационального опроса, который должен состояться 25 мая.

Планировалось вынести на него вопросы о единстве Украины и децентрализации власти.

5 мая в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный проект закона о проведении всеукраинского консультативного опроса 25 мая 2014 года.