В "Свободе" заявили, что проводить референдум под дулами автоматов нельзя

ВО "Свобода" считает, что проведение 25 мая всеукраинского консультативного опроса, предложенное правительством, не решит проблему с сепаратизмом и терроризмом на востоке Украины.



Об этом заявил лидер партии Олег Тягнибок, комментируя решения, принятые народными депутатами во вторник, 6 мая, на закрытом заседании Верховной Рады, пишет УНИАН.



"Недопустимо проводить любые референдумы или опросы под дулами автоматов и фактически повторять крымский сценарий с псевдореферендумом", - подчеркнул Тягнибок. По словам кандидата в президенты, фракция "Свободы" не голосовала за эту инициативу Кабмина, которая в итоге не была поддержана парламентом.



"Когда еще не завершена антитеррористическая операция, проводить опрос – неправильно, потому что это может привести к еще большему обострению ситуации", - считает лидер "Свободы".



При этом, по его словам, антитеррористическая операция затягивается и проходит недостаточно решительно, поэтому на закрытом заседании парламента депутаты приняли практически все решения, необходимые силовикам для ее успешного завершения, а также проведения президентских выборов.



"По просьбе силовиков сегодня украинский парламент принял практически все решения, о которых они просили. Поэтому надеюсь, что антитеррористическая операция завершится как можно скорее, и уже в ближайшее время на востоке страны будет обеспечен порядок и соблюдение законности", - заявил Тягнибок.