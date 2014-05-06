Сегодня, 6 мая, и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о частичной мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В связи с резким осложнением внутриполитической обстановки в южных и восточных регионах государства вследствие дальнейшего вмешательства Российской Федерации во внутренние дела Украины, ростом социального напряжения в государстве, на основании предложения СНБО, в соответствии с Конституцией постановляю объявить и провести частичную мобилизацию", - говорится в документе.

Мобилизация планируется во всех областях Украины, за исключением Крыма, а также в Киеве и будет проведена в течение 45 суток со дня вступления указа в силу.

Также Турчинов поручил Кабмину обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением частичной мобилизации.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон о частичной мобилизации, который вступил в силу с момента его подписания Турчиновым.