СБУ перехватила разговор: "референдумы" сепаратистов координируют в России, опубликовано аудио

СБУ перехватила переговоры лидера сепаратистской организации в Донецке с московским "координатором".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В разговоре участвует глава крайне правого движения "Русское национальное единство" Александр Баркашов (Москва) и лидер "Православного Донбасса" Бойцов (Донецк).

Бойцов попросил о поддержке российских военных для успешного проведения "референдума" 11 мая.

В свою очередь, Баркашов предложил фальсифицировать результаты опроса, и "нарисовать 100% "за".

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