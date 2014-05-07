Суд отменил решения сепаратистов о проведении "референдума" на востоке Украины

И.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что прокуратура подала в суды иски на решения местных советов так называемой "Донецкой республики" относительно проведения "референдума".

Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет Украинская правда

"Генпрокуратура подала 10 исков относительно решений Донецкого областного совета и ряда городских советов относительно проведения так называемого референдума", - сказал он.

По его словам, два иска в Луганской области относительно обжалования решения о "нелегитимности" власти в Киеве и относительно объявления референдума "уже удовлетворены судом".

"Эти незаконные решения судом остановлены", - заявил и.о. генпрокурора.

Руководитель СБУ Валентин Наливайченко также рассказал, что Служба безопасности вынесла официальное предостережение 27-ми мэрам и городским главам в Донецкой, Луганской, Николаевской и Запорожской областях в связи с призывами к сепаратистским действиям.

Также, по его словам, СБУ планирует сделать представление в Минюст относительно отмены регистрации ряда организаций, которые призывают к сепаратистской деятельности.

Напомним, сегодня Донецкий горсовет предложил Верховной Раде остановить проведение АТО и начать переговоры.

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