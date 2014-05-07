Эксперт оценил угрозу вторжения российских войск в Украину

Вероятность того, что президент РФ Владимир Путин примет решение о военном вторжении в Украину, мала, но существует.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Вероятность вторжения российских войск на территорию Украины мала, но она существует. Поэтому наращивание оборонного потенциала Вооруженных сил является крайне необходимым. И даже при условии восстановления возможностей боевых частей их хватит только для остановки первого удара. Дальше должны вступать в действие, грубо говоря, партизанские отряды, которые создаются по народной инициативе, координируются центральной властью и местными органами управления", - считает он.

"Такие отряды являются не только средством эффективной территориальной обороны, но и могли бы выполнять функцию фактора сдерживания, поскольку ни одно государство-агрессор партизанскую войну выиграть не в состоянии", - уверен эксперт.

Говоря об угрозе агрессии со стороны РФ, Сунгуровский пояснил: "Вероятность вторжения российских войск снижается тем, что цели у Кремля достаточно широкие, и подготовленные войска в скором времени могут понадобиться Путину в Молдове (из-за Приднестровья), в Азербайджане (из-за Карабаха), в Казахстане (из-за северных русскоговорящих регионов). Поэтому он вряд ли допустит, чтобы эти войска увязли в Украине".

"Скорее всего, приказ на их ввод в Украину может быть только при условии полной уверенности в успехе молниеносной операции. Но этого допустить не может уже сама Украина", - добавил эксперт.

Напомним, российские войска продолжают находиться возле границ Украины, в то время, как на востоке страны наши силовики проводят антитеррористическую операцию.