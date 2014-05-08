Сегодня в Украину прибывает генсек ОБСЕ

8 мая в Украину с двухдневным визитом прибывает генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

Об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, пишет УНИАН.

По его словам, во время встреч Заньера с украинской стороной будут обсуждены возможные пути дальнейшего привлечения ОБСЕ к урегулированию ситуации в Украине.

Напомним, 7мая глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер заявил, что ОБСЕ подготовила "дорожную карту" по разрешению украинского кризиса, которая в ближайшее время будет представлена всем четырем сторонам, подписавшим женевские договоренности.







