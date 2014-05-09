Спецоперация в Мариуполе: пострадали 8 военных, блокпосты вокруг города - под контролем

В Мариуполе Донецкой области, в котором сегодня, 9 мая, прошли бои между силовиками и террористами, пострадали восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших нет. Также стало известно, что силовики контролируют ситуацию на блокпостах вокруг города.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть информация о 8 раненых военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что погибших военнослужащих ВСУ в результате АТО нет.

Вместе с тем, в Минобороны подчеркнули, что ситуация на блокпостах вокруг Мариуполя находится под контролем украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20:00 пятницы, 9 мая, в боях в Мариуполе погибли семь человек, 39 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

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