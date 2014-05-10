Путин не собирается принимать Донбасс в Россию - западный эксперт

Принятие восточных областей Украины в состав России совсем не обязательно.

Такое мнение высказал немецкий политолог эксперт по России, профессор Эберхард Шнайдер, отвечая на вопрос войдут ли две новые области в составе РФ, пишет Deutsche Welle.

"… я в это не верю. Ближайшая цель Путина заключается в том, чтобы помешать проведению выборов 25 мая. Следующий шаг, если по каким-то причинам ему не удастся сорвать выборы, - сделать из восточной Украины своего рода протекторат, но принятие восточных областей Украины в состав России совсем не обязательно", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль чувствовать себя обязанным вслед за Крымом принять в состав России Донбасс, политолог сказал: "Я вернусь к изначальной просьбе Путина в адрес сепаратистов. Он заранее знал, что те откажутся ее выполнить. Он выступил с призывом только для того, чтобы добиться ответных уступок со стороны Киева в виде прекращения антитеррористической операции в мятежном регионе, а также получить своего рода страховку от возмущения внутри России, если "референдум" все же не удастся провести 11 мая.

Известно, что сепаратисты постарались обеспечить как можно большее число избирателей, чтобы их "референдум" проводился на как можно большей территории. Но я полагаю, что добиться это им не удастся".

Напомним, ранее сообщалось, что представители так называемой "Донецкой народной республики" отказались переносить "референдум" о статусе региона 11 мая.



Также так называемый "Луганский народный совет" принял решение о проведении "референдума о независимости Луганской области".



Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к сепаратистам на востоке Украине с просьбой перенести референдум, чтобы создать условия для налаживания диалога.