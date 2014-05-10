США выделят деньги на спецтехнику для украинских пограничников

США заявили о намерении выделить Государственной пограничной службе Украины средства на закупку мобильных тепловизоров (устройства для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности).

Об этом сообщил замминистра обороны Богдан Буца, передают "Украинские новости".

"Я знаю, что правительство США готово для усиления границы выделить часть средств для закупки тепловизорных камер", - сказал он.

Также Буца отметил, что 12 мая в Украину прибудет группа экспертов по вопросам логистики стран-членов НАТО, чтобы обсудить помощь Украине в военном противостоянии с Россией.

"Они (страны НАТО) пока что готовы предоставлять помощь, которая касается не средств поражения, то есть тех же бронежилетов... мы очень просим у них и приборы ночного видения, тепловизорные камеры... это все спецтехника и необходимы разрешения этих стран", - сказал он.

В то же время, замминистра обороны отметил, что украинским военнослужащим непосредственно помогают и обычные украинские граждане.

В частности, напрямую воинским частям от физических и юридических лиц было передано около 527 бронежилетов, 4 000 спальных мешков и 10 000 матрасов.

Кроме того, по состоянию на субботу, 10 мая, на единый благотворительный счет Минобороны граждане перечислили уже более 120 млн гривен.

Напомним, ранее сенатор США Джон Маккейн заявил, что надеется на то, что президент США Барак Обама, либо Сенат США примет решение о предоставлении Украине военной помощи на сумму 100 млн долларов.