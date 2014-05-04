В США готовят Украине военную помощь на 100 млн долларов: мы вас не бросим

Сенатор США Джон Маккейн заявил, что довольно большая группа американских сенаторов готовит закон, согласно которому США предоставит Украине военную помощь на 100 млн долларов. По его словам, Америка даже готова ответить на агрессию Путина тем, что "Россия будет полностью изолирована".

Об этом он сообщил в эфире телеканала Интер, пишет Украинская правда.

"Мы хотим предоставить средства для противодействия российской агрессии, дать понять Путину, что он заплатит высокую цену, если захочет захватить восток Украины или даже юг", - заявил Маккейн.

В то же время он подчеркнул, что принятие закона может затянуться, а время в данном случае, по его словам, "играет против нас" и добавил, что речь идет не только о финпомощи.

Именно поэтому, заявил Маккейн, он попытается убедить президента США Барака Обаму отправить военную помощь Украине как можно быстрее.

Говоря о вероятности дальнейшей агрессии России, сенатор выразил уверенность, что президент России сейчас взвешивает свои возможности, сосредотачивает военные силы, посылает провокаторов.

"На самом деле он размышляет не только о захвате востока Украины, но и юга, и Молдовы и присоединения Приднестровья", - заявил Маккейн.

Также, по его словам, Америка готова ответить на агрессию Путина тем, что "Россия будет полностью изолирована".

"Мы будем давить, чтобы Россия вывела войска, давить, чтобы восстановить статус Крыма. Мы вас не бросим", - резюмировал сенатор.

Кроме вышесказанного добавим, ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что на востоке Украины действуют профессиональные части российской армии, а также привел ряд фактов, доказывающих это утверждение.

Подчеркнем, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.