В Мариуполе сепаратисты заявили о начале "референдума"

В Мариуполе сепаратисты начали свой "референдум", анонсированный на 11 мая, раньше срока из-за обострения ситуации.

Об этом заявил председатель "центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин, передает РБК-Украина.

По его словам, "референдум" в Мариуполе начали проводить, узнав о возможном обострении политической ситуации в регионе. По мнению Лягина, именно это послужило причиной активизации действий украинской армии 9 мая.

Также он заявил, что сепаратисты получили спонсорскую помощь для проведения "референдума", которая составила около 20 тысяч гривен. Остальные средства были собраны активистами.

Напомним, ранее Лягин заявлял, что порога явки на "референдуме" о статусе Донбасса не установлено, и сепаратисты будут считать его состоявшимся при любом показателе явки избирателей.

Сепаратисты сформировали уже 53 территориальные комиссии для проведения "референдума".

Также Лягин заверил, что в 8 часов утра в воскресенье на Донбассе откроются 1527 участков, которые закроются в 22.00.

Международных наблюдателей не будет – никто не захотел приехать. Безопасность участков, по словам Лягина, будут обеспечивать "энтузиасты".