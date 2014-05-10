От субботы до субботы. Проблемы АТО, переменчивый Путин, финишная прямая выборов

Антитеррористическая операция на востоке страны проходит по принципу "Шаг вперед – два назад". Власть осуществила кадровые перестановки на уровне глав ОГА. Владимир Путин пытается расширить поле для политического маневра. На финишную прямую президентской гонки кандидаты выходят с разными шансами на успех.

Действия украинских силовиков на востоке страны трудно назвать успешными, в то время как тамошние криминальные элементы позволяют себе убивать несогласных и сеять ужас среди местного населения. Самопровозглашенный "мэр Славянска" Вячеслав Пономарев пообещал больше пленных не брать. При этом миф о полном блокировании цитадели сепаратизма на Донбассе живет скорее в аккаунте Арсена Авакова, чем в реальности, захваченные административные здания в Луганске продолжают укрывать сотни вооруженных людей, а ожесточенная схватка в Мариуполе на День Победы не поставила точку в вопросе наведения порядка в городе.

Стремление боевых подразделений не допустить жертв среди местного населения, похоже, понимают все, за исключением российских СМИ, тиражирующих ужасы о "нашествии "Правого сектора" и "зверствах силовиков". Действуя по принципу "шаг вперед – два назад", украинские силовики скорее затягивают ситуацию, чем приближают ее разрешение.

Главная проблема – отсутствие политической воли у руководства страны. Вялость действий в восточных областях серьезно подпитывает тамошних бандитов, позволивших себе публично не согласиться с призывом Владимира Путина перенести референдум о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик на более поздний срок. Подобная игра в поддавки уже дорого обошлась официальному Киеву, неизвестно, какую цену придется заплатить в итоге. Квотный принцип формирования власти, включая силовые структуры, на корню хоронит любые эффективные действия в условиях необъявленной, но весьма ощутимой войны со стороны России.

Даже закрытое заседание парламента, прошедшее без участия вытуренных из сессионного зала коммунистов, не внесло ясность в вопрос перспективы разрешения парламентского кризиса. Предоставление и.о.генерального прокурора Олегу Махницкому права вносить представление на привлечение депутата к уголовной ответственности пока не означает, что многие заслуживающие повышенного внимания Фемиды парламентарии начнут живо ходить на допросы. Некоторые из них за границей, кое-кто якшается с террористами на востоке. Показательно, что законодатели прокатили правительственную инициативу о проведении консультативного опроса о целостности Украины 25 мая, практически похоронив миф о существовании правящей коалиции.

Тем временем, Владимир Путин, накануне 9 мая со сдержанным одобрением отозвавшийся о президентских выборах в Украине, стремится немного обелить себя в глазах мирового сообщества и дистанцироваться от бандитствующих сепаратистов. Правда, получилось это не слишком убедительно, если учитывать прилет российского президента 9 мая в аннексированный Крым. Поэтому говорить ни о последовательности действий Путина, ни о доверии к нему не приходится.

ОБСЕ, предложившая план мирного урегулирования ситуации в Украине, где отдельные восточные регионы постепенно превращаются в "степное Сомали", рискует не получить внятного ответа от самозваных сепаратистских вождей. Зато в Харькове, мэр которого Геннадий Кернес пошел на поправку в израильской клинике, решили не проводить референдум об отсоединении от Украины.

Локальные боевые действия на востоке Украины заставляют реагировать на них кандидатов в президенты. Олег Ляшко, к примеру, фактически транслировал хронику боев в Мариуполе 9 мая. Юлия Тимошенко продолжает призывать к присоединению к организованному ею Движению сопротивления и утверждает, что ни при каких условиях не станет объединяться с Петром Порошенко. Последнего, похоже, это не огорчает: он продолжает уверенно лидировать в президентском рейтинге, намного опережая лидера "Батькивщины".