В больницах Славянска и Краматорска не хватает медикаментов

Все средства, собранные Наталией Королевской на президентскую избирательную кампанию, будут направлены на помощь пострадавшим и тем, кто проживает в зоне конфликта.

Об этом она сказала журналистам, отвечая на вопрос дальнейшей судьбы средств, собранных на избирательную кампанию, пишет УНИАН.

Десятки наших соотечественников погибли, сотни получили ранения, а больницах не хватает самого элементарного, чтобы оказать помощь пострадавшим – бинтов, шприцов, лекарств, отметила политик.

"В зоне конфликта люди не могут купить самое необходимое. Заканчиваются хлеб и продукты питания. В этой ситуации нельзя стоять в стороне и просто наблюдать. Нужно сделать все, чтобы спасти наших соотечественников и оказать им необходимую поддержку. Поэтому вместе с командой мы приняли решение направить все средства, собранные для ведения избирательной кампании, на помощь пострадавшим и тем, кто проживает в зоне конфликта. И люди уже начали получать помощь", - сказала она.

Так, по словам Наталии Королевской, уже вывезли инвалидов-спинальников из санатория в Славянске, а из "горячих" точек в больницы Донецка постоянно перевозят людей, которым нужна забота социальных работников. Кроме того, в больницы Краматорска и Славянска были переданы лекарства и средства ухода. Поэтому Наталия Королевская призвала всех небезразличных присоединиться к этой инициативе и помочь жителям восточного региона.

"Призываю всех граждан нашей страны не быть безразличными и проявить участие. Мы должны использовать каждую возможность, чтобы помочь нашим соотечественникам. Кто чем может. И как может. Давайте вместе проложим "дорогу жизни" к тем, кому сейчас непросто и кто оказался наедине с проблемами. И покажем, что в нашей стране нет своих и чужих. А есть граждане Украины", - сказала она.