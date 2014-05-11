Вице-губернатор о трагедии в Одессе: это делали люди Януковича, чтобы вернуть его на престол

Один из лидеров одесского Евромайдана, зампредседателя Одесской обладминистрации Зоя Казанджи считает, что сценарий трагедии в Одессе, где погибли 48 человек, разрабатывали люди из окружения экс-президента Виктора Януковича.

Об этом она рассказала в интервью "Новой газете".

"Мы полагаем, что сценарий этой трагедии разрабатывали не россияне и не в интересах лишь одной России. Это делали, как мне кажется, люди Януковича, его семьи, в соответствии с планом его возвращения на престол. Устами Олега Царева эта банда уже объявила о том, что для новой страны хватит и восьми регионов, будет это Новороссия. Учитывая, сколько эти люди, сбегая из страны, вывезли с собой денег, — около 30 млрд евро только по скромным подсчетам, — то единственное, чего им теперь не хватает — это земли, своей территории. А так у них есть все. Думаете, кто-то в России стал бы тратить деньги на то, чтобы Одесса сходила с ума, Донецк и так далее? Бросьте. У Януковича есть деньги, и вот он их тратит, инвестирует в свое возвращение", — поделилась мнением вице-губернатор.

На вопрос, не поддерживает ли Москва планы Януковича о возвращении, политик заметила: "Конечно, поддерживает. Путин строит Великую Россию, присоединяет территории, у него свои диктаторские комплексы, но оплачивает-то это Янукович".

"Еще выгоды от нестабильности получает кое-кто и в Киеве, — заметила Казанджи. —

Кое-кто, у кого не получается победить на выборах 25 мая и кто хочет их сорвать, и даже грозит третьей майдановской революцией. На текущем этапе вообще складываются самые удивительные временные союзы. Ведь это недавно еще казалось невероятным, а посмотрите, как сходятся теперь интересы Тимошенко, "семьи" Януковича и Путина".

Ранее "Главред" сообщал, что 2 мая жертвами массовых столкновений в Одессе стали 48 человек. Сначала сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста. Потом активисты снесли лагерь сепаратистов на Куликовом поле, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании изнутри начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек. Позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.