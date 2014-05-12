"Референдум" боевиков на Луганщине: почти 100% избирателей "проголосовали за независимость"

На Луганщине на псевдореферендуме 94 - 98% избирателей проголосовали за отделение региона.

Об этом заявил глава "ЦИК" по проведению "референдума" о независимости так называемой Луганской народной республики Александр Малыхин, сообщает РИА Новости.

"На сегодняшнее утро обработано 28 территориальных комиссий. Ожидаем данные из территориальных комиссий из сложных районов там, где ребята попадают под воздействие Национальной гвардии, по промежуточным данным, за государственную самостоятельность Луганской народной республики проголосовали 94-98% избирателей", - сказал Малыхин.

По его словам, что более точные данные ожидаются 12 мая к 12.00 после получения данных из проблемных территориальных избирательных округов, а также данных о результатах голосования жителей региона в Москве.

Также он сказал, что всего на территории Луганской области 32 территориальных избирательных участка.

Напомним, жители северной части Луганской области отказались участвовать в незаконном "референдуме" о статусе региона.