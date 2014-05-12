Cуд оставил антимайдановца "Топаза" под арестом

Апелляционный суд Харьковской области оставил под арестом активиста антимайдана Игната Крамского, по прозвищу "Топаз". Он останется под стражей как минимум до 28 мая.

Об этом сообщил адвокат Крамского Александр Шадрин, пишет Сегодня.

"Сегодня суд оставил без удовлетворения нашу жалобу и оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая. При этом суд не принял во внимание ни то, что сегодня оканчивается срок досудебного расследования, ни иные наше аргументы", - сказал Шадрин.

Он добавил, что "все национальные способы защиты исчерпаны - остается только обращение в Европейский суд".

Напомним, Крамской был задержан 28 марта в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. Его подозревают в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.294 УК Украины).

29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал меру пресечения для него в виде круглосуточного домашнего ареста.

7 апреля он сломал электронный браслет и ушел из дома. Крамской был участником охраны антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Он стал известен по позывному Топаз после появления в Интернете видео, снятого в лагере антимайдана.

16 апреля Топаз был объявлен в розыск.

А 25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали "Топаза" во время встречи с журналистами одного из российских телеканалов.

26 апреля Киевский районный суд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая.