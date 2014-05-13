Тарута объяснил, почему Россия "не спешит брать в объятия" Донецкую область

Председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута заявил, что у России нет желания включать в свой состав Донецкую область, поскольку это экономически невыгодно. Также он заявил, что так называемой "Донецкой народной республики" не существует.

Об это Тарута сообщил во время пресс-конференции в Донецке, пишет "ОстроВ".

"Россия пока не сильно спешит брать в объятия Донецкий регион", - сказал он, уточнив, что присоединение такой сложной территории экономически невыгодно РФ.

"Сразу будут санкции, которые имеются в Крыму", - уточнил Тарута.

По словам губернатора, в случае этих санкций остановится как импорт, так и экспорт, а промышленность региона полностью остановится, за исключением разве что нескольких предприятий пищевой промышленности.

Кроме того, председатель Донецкой ОГА подчеркнул что "Донецкой народной республики не существует".

"Его (псевдореферендума 11 мая - ред.) назвать референдумом нельзя, потому что референдум в рамках нашего законодательства четко определен. Можно его назвать социологическим опросом, к нему так и нужно относится", - заявил Тарута.

"Что касается Донецкой республики, то такой республики юридически не существует, политически тоже. Есть придуманное название и больше ничего за этим не стоит, - резюмировал он.

Кроме вышесказанного добавим, что после "референдума" донецкие и луганские сепаратисты уже объявили "независимость" регионов. В то же время представители так называемой "Донецкой народной республики" попросились в состав России.

Больше о "референдуме" на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".