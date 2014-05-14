Опубликованы новые фото российских войск возле границ Украины

Правительство США опубликовало новые спутниковые фото российских войск, находящихся недалеко от границ Украины.

Как сообщает Reuters, на одном из фото, которое было сделано 9 мая, в окрестностях российского Белгорода видны примерно 20 военных вертолетов. При этом на снимках от 22 марта вертолетов на этом же месте не было.

На другом снимке, который, по информац11ии американских властей, был сделан 12 мая, зафиксирована российская бронетехника в Ростовской области - в 75 километрах от украинской границы. На снимках от 23 марта эта техника также фиксировалась.

Напомним, 7 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска отведены от границ Украины.

В то же время, эту информацию не подтвердили НАТО, США, а также украинские силовики.

Отметим также, что на востоке Украины продолжается антитеррористическая операция.

Фото: @USNATO.