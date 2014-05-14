Боевики вывезли с машзавода в Краматорске автомобили для обороны

Сегодня, 14 мая, в социальных сетях Краматорска появилась информация о том, что вооруженные люди снова посетили Новокраматорский машиностроительный завод, и вывезли одну (или две) инженерные машины разграждения (ИМР), которые НКМЗ производил ранее для нужд оборонной промышленности.

Куда она будет отправлена - пока не известно, сообщает сайт "Общежитие".

Новость о том, что ИМР покинула территорию завода, подтвердили и в пресс-службе предприятия, пообещав, что чуть позже по этому поводу будет выпущено специальное информационное сообщение.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля, захватили Новокраматорский машиностроительный завод. Они прибыли к заводу на двух автомобилях.



Позже в Донецкой ОГА опровергли захват завода и сообщили, что сепаратисты требовали два спецавтомобиля.

СПРАВКА. Инженерная машина разграждения (ИМР) производства НКМЗ — армейская машина, предназначенная для прокладки дорог по пересечённой местности, в лесу и городских завалах, для отрывки и засыпки котлованов. Принята на вооружение в 1969 году.



Экипаж ИМР составляют два человека: механик-водитель и командир-оператор. В качестве базы используется шасси среднего танка Т-55. Корпус машины герметичен и имеет противоатомную защиту. Днище корпуса усилено стальными листами.



Кроме бульдозерного оборудования, машина снабжена телескопической стрелой длинной 8,8 метров и грузоподъёмностью 2 тонны. Настоящая работа этой машине нашлась в страшные дни мая 1986 года у четвертого блока Чернобыльской АЭС.