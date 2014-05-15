СМИ: у Захарченко нашли документы о незаконности покупки "Интера"

Среди документов экс-главы МВД Виталия Захарченко, в тайнике одной из его загородных резиденций, активисты Самообороны Майдана обнаружили документы, которые доказывают незаконность приобретения телеканала "Интер" Валерием Хорошковским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванного активиста Самообороны.

"На даче Захарченко под Киевом был обнаружен тайник с документами. Среди прочего, там была папка, полностью посвященная приобретению телеканала "Интер" Валерием Хорошковским в 2005 г.", - заявил он.

Согласно его словам, папка содержит детальную схему возвращения акций бывшим собственникам группы "Интер".

"Досье, очевидно, собиралось с целью доказать незаконность сделки купли-продажи "Интера". Папка содержит детальные схемы, решения судов и другие документы. Одна из схем предусматривает возвращение акций телеканала Светлане Плужниковой, вдове бывшего собственника канала Игоря Плужникова, который умер в 2005 г.", - сказал представитель Самообороны.

Он также уверен, что имеющиеся документы доказывают незаконность приобретения Хорошковским телеканала "Интер".

Источник сообщил, что после снятия копий все найденные документы будут переданы правоохранительным органам для исследования.

Отметим, что Валерий Хорошковский стал собственником 61% акций телеканала "Интер", выкупив их у вдовы Игоря Плужникова - Светланы в сентябре 2005 года. Сумма сделки превысила 200 долл. млн.

В феврале 2013 года Хорошковский продал группу компаний "Интер" Дмитрию Фирташу.

Отметим также, что в 2009 году МВД проводило расследование законности операций, связанных с продажей телеканала.

В итоге графологическая экспертиза признала поддельной подпись экс-владельца "Интера" Игоря Плужникова на доверенности его адвокату Сергею Коннову, которая позволила юристу принять участие в собрании акционера "Интера" ООО "Пегас Телевидение", после которого последнее уступило 10% акций канала ассоциации "Деловой мир".

В результате "Деловой мир" сосредоточил в своих руках контрольный блок-пакет акций - 61%.