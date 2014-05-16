Западные СМИ оценили угрозу вторжения России в Украину и рассказали о расчете Путина

16 мая 2014, 16:09

Угроза вторжения невысока, но Россия не успокоится.

Западные СМИ думают, что Путин не вторгнется в Украину

Россия вряд ли пойдет на прямое военное вторжение в Украину. В то же время, такие действия вызваны расчетом властей РФ, в частности, Владимира Путина, которые будут пытаться влиять на ситуацию в нашей стране.

Об этом пишет The Financial Times, статью которого публикует Инопресса.

"До президентских выборов в Украине осталось чуть более недели, и, кажется, исчезает самое серьезное опасение - что Россия может упредить голосование, вторгнувшись на территорию страны", - отмечает корреспондент издания Катрин Хилле.

"Президент России Владимир Путин предложил пророссийским группировкам в Донецкой и Луганской областях отложить провокационные референдумы о независимости", - говорится в статье. С тех пор отношение ряда высокопоставленных российских чиновников к президентским выборам в Украине резко изменилось - Путин назвал их "шагом в правильном направлении".

"Однако более умеренная позиция Москвы вызвана точным расчетом", - полагает журналистка.

"Идея введения войск не пользуется поддержкой военного руководства, - заявил бывший чиновник Министерства обороны России в комментарии изданию. - Это было бы очень сложно не только в плане закрепления собственно в Украине, но и в плане обеспечения всей нашей военной безопасности. Вооруженные силы России не смогут это сделать".

"Кроме того, аналитики считают, что правительство РФ теперь сомневается, что пророссийское восстание можно легко распространять и поддерживать во всей Южной и Восточной Украине", - говорится в статье.

"Конечно, мы надеемся сохранить политическое влияние и гарантировать, что Украина не вступит в НАТО, и мы также хотим убедиться, что не произойдет ее экономической интеграции в ЕС, - заявил источник издания, неназванный бывший российский правительственный чиновник. - Но, так или иначе, нам нужно украинское правительство, с которым мы сможем нормально разговаривать".

Среди проблем, которые предстоит обсудить, - обеспечение бесперебойного водоснабжения Крыма Украиной, пишет автор статьи, отмечая также необходимость гарантировать поставки продукции военных и авиационных заводов на востоке Украины.

"Несмотря на более умеренный тон Путина, правительство России ни в коем случае не оказывает безусловную поддержку выборам в Украине", - описывает автор возможный расчет РФ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на это неделе Bloomberg, что Россия будет судить о выборах по их результатам, напоминает она.

Напомним, накануне военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил о том, что Россия стягивает войска к границам Украины и говорит о возможном вторжении под видом "миротворческой операции".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Путин Москва выборы агрессия войска вторжение российское вторжение
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять