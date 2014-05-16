Западные СМИ оценили угрозу вторжения России в Украину и рассказали о расчете Путина

Россия вряд ли пойдет на прямое военное вторжение в Украину. В то же время, такие действия вызваны расчетом властей РФ, в частности, Владимира Путина, которые будут пытаться влиять на ситуацию в нашей стране.

Об этом пишет The Financial Times, статью которого публикует Инопресса.

"До президентских выборов в Украине осталось чуть более недели, и, кажется, исчезает самое серьезное опасение - что Россия может упредить голосование, вторгнувшись на территорию страны", - отмечает корреспондент издания Катрин Хилле.



"Президент России Владимир Путин предложил пророссийским группировкам в Донецкой и Луганской областях отложить провокационные референдумы о независимости", - говорится в статье. С тех пор отношение ряда высокопоставленных российских чиновников к президентским выборам в Украине резко изменилось - Путин назвал их "шагом в правильном направлении".



"Однако более умеренная позиция Москвы вызвана точным расчетом", - полагает журналистка.



"Идея введения войск не пользуется поддержкой военного руководства, - заявил бывший чиновник Министерства обороны России в комментарии изданию. - Это было бы очень сложно не только в плане закрепления собственно в Украине, но и в плане обеспечения всей нашей военной безопасности. Вооруженные силы России не смогут это сделать".



"Кроме того, аналитики считают, что правительство РФ теперь сомневается, что пророссийское восстание можно легко распространять и поддерживать во всей Южной и Восточной Украине", - говорится в статье.



"Конечно, мы надеемся сохранить политическое влияние и гарантировать, что Украина не вступит в НАТО, и мы также хотим убедиться, что не произойдет ее экономической интеграции в ЕС, - заявил источник издания, неназванный бывший российский правительственный чиновник. - Но, так или иначе, нам нужно украинское правительство, с которым мы сможем нормально разговаривать".



Среди проблем, которые предстоит обсудить, - обеспечение бесперебойного водоснабжения Крыма Украиной, пишет автор статьи, отмечая также необходимость гарантировать поставки продукции военных и авиационных заводов на востоке Украины.



"Несмотря на более умеренный тон Путина, правительство России ни в коем случае не оказывает безусловную поддержку выборам в Украине", - описывает автор возможный расчет РФ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на это неделе Bloomberg, что Россия будет судить о выборах по их результатам, напоминает она.

Напомним, накануне военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил о том, что Россия стягивает войска к границам Украины и говорит о возможном вторжении под видом "миротворческой операции".