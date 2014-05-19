Американский крейсер может войти в Черное море накануне выборов в Украине

Американский военно-морской ракетный крейсер Vella Gulf ("Велла Галф") может зайти в Черное море 23 мая наканун президентских выборов в Украине.

Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщает ИТАР-ТАСС.

"По имеющимся данным, корабль будет выполнять задачи командования ВМС Соединенных Штатов в восточной части акватории Черного моря", - сказал собеседник.

По словам источника, изменение даты захода связано с президентскими выборами в Украине, которые назначены на 25 мая и желанием США "поддержать действия новой украинской власти".

Как известно, крейсер ВМС США Vella Gulf должен был зайти в черноморскую акваторию 9 мая, однако его прибытие было перенесено.

В соответствии с Конвенцией Монтрё военные корабли неприбрежных государств не могут находится в Черном море дольше 21 дня. Таким образом, в случае захода утром 23 мая Vella Gulf должен будет покинуть Черное море не позже утра 13 июня.

Крейсеры типа Ticonderoga, к которым относится Vella Gulf, вооружены крылатыми ракетами "Томагавк", противолодочными ракетами ASROC, а также зенитными управляемыми ракетами "Стандарт-2" и "Стандарт-3" (всего 122 ракеты). Радиолокационная станция системы Aegis способна осуществлять поиск, обнаружение и сопровождение 250-300 воздушных целей, а также наводить на них ракеты комплексов ПВО.

Напомним, ранее в Черном море в совместных с союзниками по НАТО учениях принимал участие американский эсминец "Тракстан" (Truxtun).

Также в апреле для поддержки Киева и союзников по НАТО вошел эсминец ВМС США "Дональд Кук"(Donald Cook), оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис" (Aegis).