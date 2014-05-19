Россия может сорвать выборы только военным вторжением, но Путин понимает риск - эксперт

Сорвать выборы президента в Украине может только прямое военное вторжение России. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин понимает, что такие действия будут большим риском и глупостью.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Владимир Фесенко.

"Риск срыва выборов по всей территории страны может быть связан только с одним обстоятельством – прямой военной агрессией России. Это единственное, что может остановить выборы. Все остальные сценарии могут реализовываться только в отдельных местах, в локальном измерении, и это не повлияет на проведение выборов в целом", - считает он.

Оценивая угрозу военной агрессии, эксперт отметил: "Когда речь идет о России, возможно все, что угодно. Но риск российской агрессии сейчас намного меньше, чем в середине марта. Россия предупреждена. Путин не хочет прямого глубокого конфликта с Западом и "холодной войны", поскольку это большой риск для российской экономики. Потому, надеюсь, хватит здравого смысла не сделать такой глупости".

Вместе с тем, выборы, по его словам, будут сопровождаться проблемами в некоторых регионах, в частности, на востоке Украины.

"Риски, связанные с будущими выборами, сейчас все понимают, и потому к ним готовятся. В частности, Верховная Рада приняла ряд поправок к закону о выборах президента Украины, которые позволяют комиссиям работать, учитывая ситуацию, которая сложилась на территории Донбасса", - напомнил политолог.

"Нынешние риски связаны с тем, что есть политическое и даже вооруженное противостояние в Донецкой и Луганской областях. Велика угроза, что в части округов этих двух областей выборы провести не удастся. Это – главный риск. Но он не коснется всей территории – думаю, будет шанс провести выборы на севере Луганской области и западе Донецкой области, а также в других округах (будет зависеть от ситуации)", - предположил Фесенко.

"Кроме того, могут возникнуть риски в Харькове и Одессе: могут быть нападения на отдельные избирательные участки либо во время голосования, либо во время подсчета голосов, попытки сорвать голосование в отдельных местах. Я не исключаю, что подобное может быть и в других регионах, но это будут единичные, точечные попытки. Поскольку у пророссийских активистов сил для массового срыва выборов в других регионах, помимо Донбасса, просто не хватит. Однако попытки могут быть. Будут призывы к бойкоту выборов со стороны пророссийских сил – посмотрим, как это повлияет на поведение избирателей. Думаю, что, все-таки, в абсолютном большинстве избирательных округов выборы состоятся", - добавил он.

Напомним, выборы президента назначены на 25 мая. В то же время, на востоке Украины продолжается операция против пророссийских террористов.

Отметим также, что в Кремле сообщили о том, что Путин дал команду отвести войска от границ Украины.