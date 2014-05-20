Медведев о выборах в Украине: могут урегулировать ситуацию, но Янукович - президент

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал внеочередные президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая, отметив, что они могут урегулировать ситуацию в Украине. При этом он заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович жив, значит он, по мнению РФ, легитимный президент.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, пишет РБК-Украина.

"С одной стороны, мы, если мыслить легально, юридически, должны понимать, что эти выборы являются результатом антиконституционной смены власти. Вы знаете позицию России: президента Януковича никто от власти не отрешал, импичмента не было, он сам не писал заявления об уходе. Он жив, стало быть, он президент, поэтому мы не признаем легитимность части действующих властей, во всяком случае, правительства и исполняющего обязанности президента", - заявил Медведев.

В то же время он добавил: "Но мы понимаем, что есть парламент, который избран легитимно, поэтому выборы являются прямым следствием этих событий".

При этом Медведев подчеркнул, что с другой стороны выборы являются некой развязкой той ситуации, которая в настоящий момент сложилась в стране.

"Если бы лидер, который получит там одобрение, смог пользоваться поддержкой всех регионов Украины, это, наверное, было бы хорошо", - подчеркнул Медведев.

Также премьер-министр РФ назвал проблемой этих выборов то, что часть регионов Украины не хочет в них участвовать.

"И в этом случае возникнет ситуация, которая будет очень сложной, когда, скорее всего, часть регионов примет участие в выборах, а часть регионов просто не примет или же на них придет совсем немного людей. И тогда ценность, легитимность этих выборов действительно будет поставлена под сомнение", - считает Медведев.

"Я могу сказать, что в результате выборов, которые будут в мае, часть людей в Украине выскажется за ту или иную кандидатуру. Безусловно, можно с уважением относиться к этой позиции. Является ли это актом признания? Нет, не является... Российская Федерация ведь очень много где и когда принимает участие в мониторинге за выборами, но, к сожалению, ситуация в Украине в настоящий момент не такова, чтобы мы были уверены в том, что эти выборы пройдут должным образом", - подчеркнул он.

Добавим, что выборы президента Украины назначены на 25 мая. В то же время на востоке Украины продолжается операция против пророссийских террористов.

Кроме вышесказанного напомним, ранее политолог Владимир Фесенко выразил мнение, что сорвать выборы президента в Украине может только прямое военное вторжение России. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин понимает, что такие действия будут большим риском и глупостью.