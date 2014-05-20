Рада с третьей попытки проголосовала за льготы для мобилизованных украинцев

Народные депутаты приняли Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оборонно-мобилизационных вопросов во время проведения мобилизации". Депутатам удалось принять закон лишь с третьей попытки из-за недостатка голосов.

За данное решение проголосовали 250 из 326 нардепов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

Согласно документу, военнослужащим, резервистам и военнообязанным с начала и до окончания особого периода не будут начисляться штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

Также закон предусматривает, что самозанятые лица (физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые не имели наемных работников, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, в период, на весь срок их военной службы по призыву во время мобилизации, во время особого периода освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Согласно закону, если самозанятое лицо, призванное на военную службу по призыву во время мобилизации, во время особенного периода, имеет наемных работников и на срок его военной службы по призыву во время мобилизации уполномочивает другое лицо на выплату наемным работникам заработной платы и/или иных доходов, то обязанность по начислению и удержанию налога на доходы физических лиц с таких выплат на срок военной службы самозанятого лица несет это уполномоченное лицо.

Кроме того, в законе предусмотрено, что плательщики единого взноса, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на весь срок их военной службы по призыву во время мобилизации, во время особенного периода, освобождаются от выполнения своих обязанностей.

Единый взнос, который был начислен уполномоченным лицом с таких выплат, уплачивается в бюджет демобилизованным физическим лицом - предпринимателем в течение 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное физическое лицо - предприниматель в заявлении, предусмотренном в настоящем пункте, указывает данные о начисленном едином взносе на сумму таких выплат уполномоченным лицом в течение срока военной службы физического лица - предпринимателя.

Также вносятся изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Ими предусмотрено, что для военнослужащих, принятых на военную службу в случае возникновения кризисной ситуации, которая угрожает национальной безопасности Украины, объявляется решение о проведении мобилизации и (или) введения правового режима военного состояния - на особый период, но не менее одного месяца.

Во время действия особого периода с воинской службы освобождаются от мобилизации военнослужащие: женщины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 16 лет, если они не выразили желания продолжать воинскую службу; по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к воинской службе в мирное время, ограниченной пригодности в военное время, если они не выразили желания продолжать воинскую службу; в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке; в связи с обвинительным приговором суда, который вступил в законную силу, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; в силу семейных обстоятельств или других уважительных причин.

Напомним, 6 мая, и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о частичной мобилизации.