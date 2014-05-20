Эксперт рассказал, сколько и зачем Путин будет держать войска возле границ Украины

Российские войска будут находиться возле границ Украины до президентских выборов и некоторое время после них. В то же время, президент РФ Владимир Путин, заявляя об отводе военных и завершении их учений, говорит "полуправду", и использует армию, как фактор давления в конфликте с Украиной.

Об этом в комментарии "Главреду" сказал руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец.

"Как говорил генсек НАТО Расмуссен, это уже третье заявление об отведении российских войск от границы с Украиной, которое не подтверждается. Сейчас формально окончены учения российских войск, и происходит не отведение их вглубь страны от границ, а частичная ротация военных частей вдоль украинских границ. А это подтверждает информацию украинской стороны: происходит перегруппировка российских войск, но нет их накопления или отведения от границы", - описал ситуацию военный эксперт.

По его прогнозу, "аналогичная ситуация будет сохраняться еще до президентских выборов и какое-то время после них".

"В этот период мы ожидаем обострения ситуации в критических регионах. Наличие войск вблизи границы, в свою очередь, должно играть как фактор давления на украинскую сторону", - пояснил Згурец.

"На мой взгляд, заявления Путина (об отводе войск - ред.) являются наполовину правдивыми, потому что учения завершены, и осуществляется отведение войск вдоль границы с ротацией определенных частей. Некоторые части (например, 5-ая бригада – миротворческие силы) сохраняют свое присутствие на границе с Украиной", - также подчеркнул эксперт.

"В целом, ситуация остается такой же, какой была на протяжении последних полутора-двух месяцев. А заявления лидеров государств носят некий зондирующий, проверяющий характер. Мы помним, как Путин уверял, что в Крыму не было российских войск, а со временем выяснилось, что эти заявления не отвечали действительности. Потому европейское сообщество, особенно представители силовых структур вроде НАТО, а также американская армия, несмотря на заявления российской стороны, продолжают настаивать, что ситуация остается непростой, а риски вторжения сохраняются, учитывая структуру российских войск, которые находятся у границы с Украиной", - описал ситуацию Згурец.

По его мнению, "с одной стороны, Россия якобы посылает мировому сообществу сигналы о том, что ситуация может разрешиться, однако, с другой стороны, реально это так и не происходит".

"В общем, все в ключе стандартной российской риторики", - резюмировал эксперт.

Напомним, об отведении войск от границ Украины вслед за пресс-службой Кремля заявил и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Вместе с тем, НАТО, США и украинская сторона информацию об отводе военных от наших границ опровергали.