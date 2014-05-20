Шойгу приказал отвести российские войска от границ Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал подразделениям вооруженных сил России после учений на границе с Украиной вернуться в пункты постоянной дислокации, военные собирают вещи и уточняют маршруты ухода.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отмечается в сообщении, возвращение войск будет происходить в два этапа: сначала подразделения совершат марши до станций погрузки, затем последует транспортировка личного состава и техники железнодорожным транспортом.

"В настоящее время командиры уточняют маршруты и порядок выдвижения на станции погрузки, личный состав занимается демонтажем палаточных лагерей, погрузкой оборудования, материальных средств и формированием колонн автомобильной и бронетанковой техники", - отметили в службе.

После возвращения в пункты постоянной дислокации военнослужащие продолжат учебу на штатных полигонах и в учебных центрах. Представители Минобороны напомнили, что в соответствии с нормативными документами ведомства летний учебный цикл состоит из двух периодов обучения 31 мая истекает зимний и 1 июня начинается новый, летний.

Напомним, 19 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин якобы приказал министру обороны вернуть войска, участвовавшие в учениях на границе с Украиной, в места постоянной дислокации.

Между тем, в НАТО информацию об отводе войск не подтвердили.

Как известно, 7 мая Путин уже заявлял, что РФ отвела свои войска от границы с Украиной и что сейчас они находятся на полигоне, где проходят регулярные учения.