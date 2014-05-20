На Донбассе террористы обнаглели: строят блокпосты на виду у пограничников

Во вторник, 20 мая, в Донецкой области вблизи границы десятки вооруженных людей начали устанавливать новые бетонные блокпосты.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы сообщает УНИАН.

В сообщении говорится, около 14.00 пограничный наряд отдела пограничной службы "Дмитровка" Донецкого отряда (5 человек), который осуществлял патрулирование, возле населенного пункта Кожевня (8 км от границы) обнаружил 2 грузовых автомобиля с бетонными блоками и автокран, который устанавливал эти блоки на дороге.

Рядом с автомобилями находилось несколько десятков вооруженных лиц, сообщили в ведомстве.

При попытке пограничников приблизиться к месту остановки транспорта, неизвестные осуществили предупредительные выстрелы вверх. Требование пограничного наряда о прекращении установления блоков вооруженными лицами было проигнорировано, отмечается в сообщении.

О данной ситуации проинформированы взаимодействующие подразделения МВД и СБУ.

Также известно еще о нескольких десятках боевиков, которые прибыли, скорее всего, из Луганской области и обустраивают блокпосты на подъездах к населенному пункту "Дмитровка", сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, что ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал: террористы оборудуют блокпосты, чтобы организовать "коридор" для вывода части боевиков из Славянска в Россию.